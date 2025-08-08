На Ставрополье приезжая провернула махинацию с пособиями на 1,3 млн рублей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы соседнего региона, получившей по фиктивной справке пособия на четверых детей на общую сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Установлено, что 32-летняя приезжая подала пакет документов с недостоверными сведениями о проживании соседнем в регионе, где выплачиваются повышенные социальные пособия и о праве на получение ежемесячной выплаты по воспитанию детей в возрасте до 17 лет.

На основании фиктивных справок ей одобрили данную меру социальной поддержки. Таким образом фигурантке удалось получить пособие на четверых детей в размере 1,3 млн рублей. Деньги она получала на расчетный счет, открытый в кисловодском отделении банка.

Фигурантка призналась в содеянном и пояснила, что получала повышенные пособия, фактически не проживая в указанном регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальный срок наказания по этой статье — 2 года.

Наталья Белоштейн