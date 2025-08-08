Прокуратура Пензы начала проверку после разлива канализации в микрорайоне Заря

Прокуратура Октябрьского района Пензы приступила к проверке информации о разливе канализации в микрорайоне Заря. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

К проверке привлечены также уполномоченные контролирующие органы. В ходе проверочных мероприятий предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства в сфере ЖКХ, природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, специалисты проанализируют порядок эксплуатации водосточной сети, ее содержание, проведение текущего и капитального ремонтов.

Прокуратура также оценит соблюдение сроков устранения последствий аварии. По итогам проверочных мероприятий примут решение о мерах прокурорского реагирования. Прокуратура области поставила на контроль данную ситуацию.

Павел Фролов