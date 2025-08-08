По Дагестану объявлено штормовое предупреждение

В Дагестане с 9 по 11 августа ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасательное ведомство рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. Водителям следует передвигаться осторожно и не спешить. Пешеходам не стоит находиться рядом с рекламными конструкциями и неустойчивыми сооружениями, а также прятаться под деревьями.

Валентина Любашенко