Ушла из жизни выдающийся ульяновский историк и краевед Ирина Зубова

В пятницу на 65 году жизни, после тяжелой продолжительной болезни умерла выдающийся историк, философ и краевед, доцент гуманитарного факультета Ульяновского государственного университета, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Ирина Зубова, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

В правительстве региона отмечают, что энергия и преданность делу Ирины Зубовой помогли спасти и восстановить множество ценных объектов исторического и культурного наследия, которые теперь являются гордостью региона. Губернатор Алексей Русских отметил, что «Ирина Львовна продолжила дело своего мужа Александра Зубова», создателя государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина Ленина», с заботой относилась к историческому наследию региона, сохраняя его атмосферу, передавая ее будущим поколениям.

Ученые и соратники Ирины Зубовой отмечают, что «именно Ирине Львовне удалось поднять авторитет ВООПИК», и «с этой структурой, несмотря на противодействие, стали считаться».

Андрей Васильев, Ульяновск