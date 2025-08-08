Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело по обращению сироты-инвалида из Казани о нарушении ее жилищных прав. Ранее СУ СКР по Татарстану трижды возбуждало дело, в т. ч. по поручению главы СК. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК поручил в четвертый раз возбудить дело о нарушении прав сироты из Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СК поручил в четвертый раз возбудить дело о нарушении прав сироты из Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, сирота-инвалид несколько лет обращалась в органы власти с заявлением о постановке на учет для получения жилья, но получала отказы. В 2021 году ее с годовалой дочерью и малолетним сыном-инвалидом выселили из муниципальной квартиры из-за истечения договора краткосрочного найма. Сейчас женщина вынуждена арендовать жилье за собственные средства.

По данному факту СУ СКР по Татарстану трижды возбуждал уголовные дела по статье о халатности, но заместители прокурора Вахитовского района Казани их отменяли. Обжалование решений до уровня прокурора республики результатов не принесло.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Татарстану Руслану Султанову вновь возбудить дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов