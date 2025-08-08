КСП Челябинской области проверит расходы регионального ФРП
Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке деятельности Фонда развития промышленности региона. Аудиторы проанализируют, как организация расходовала бюджетные средства, сообщает пресс-служба КСП.
Проверка началась с 8 августа. Она затронет бюджетные средства, предоставленные ФРП в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологии и природных ресурсов Челябинской области».
Кроме того, аудиторы КСП проверят, как министерство промышленности новых технологий и природных ресурсов региона соблюдало требования бюджетного законодательства при предоставлении субсидий ФРП.
Мероприятие предусмотрено планом работы Контрольно-счетной палаты на 2025 год.