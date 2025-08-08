КСП Челябинской области проверит расходы регионального ФРП

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке деятельности Фонда развития промышленности региона. Аудиторы проанализируют, как организация расходовала бюджетные средства, сообщает пресс-служба КСП.

Проверка началась с 8 августа. Она затронет бюджетные средства, предоставленные ФРП в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологии и природных ресурсов Челябинской области».

Кроме того, аудиторы КСП проверят, как министерство промышленности новых технологий и природных ресурсов региона соблюдало требования бюджетного законодательства при предоставлении субсидий ФРП.

Мероприятие предусмотрено планом работы Контрольно-счетной палаты на 2025 год.