Лукашенко отрицает, что давал Украине гарантии ненападения со стороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не давали гарантий о том, что с территории Белоруссии на нее нападать не будут. Об этом он сказал в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

Журналист попросил президента прокомментировать слова бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова о получении соответствующих гарантий от белорусского главы Минобороны Виктора Хренина. «Врут»,— сказал Александр Лукашенко. По его словам, он ранее не слышал о таком разговоре. Глава государства добавил, что если бы эта беседа действительно проводилась, господин Хренин ему бы об этом сказал.

Господин Лукашенко также добавил, что подобные гарантии мог дать только президент. «У меня такого разговора накануне (СВО. — «Ъ») с Зеленским не было»,— подчеркнул президент. Он также заверил, что таких обещаний не давал и Александру Турчинову, исполнявшему обязанности президента Украины в 2014 году.