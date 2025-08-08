В Саратовской области за ремонт восьми скважин готовы заплатить 9,5 млн рублей

В Ртищевском районе Саратовской области хотят отремонтировать восемь водозаборных скважин за 9,5 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

Исполнителю с даты заключения муниципального контракта в течение 60 дней предстоит разработать грунт экскаватором с укладкой в отвал, а также вручную в траншеях, осуществить роторное бурение скважин, зацементировать затрубное пространство. В числе работ также установка фильтров на колонне водоподъемных труб, засыпка в межтрубное пространство, установка артезианского насоса с погружным электродвигателем.

Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Подрядчика выберут 20 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 млн руб. Заказчиком выступает отдел по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского района Саратовской области. Денежные средства на указанные работы выделят из местного бюджета. В документации сказано, что исполнитель должен выполнить работы по ремонту водозаборной скважины № 9 водозабора г. Ртищево (восемь скважин).

Павел Фролов