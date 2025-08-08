В Перми прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в ПФО

Сегодня, восьмого августа, в Перми полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета, посвященное мерам социальной помощи и поддержки участникам СВО и их семьям в регионах ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В заседании также приняли участие заместители полномочного представителя президента в ПФО, главы регионов, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО Юрий Арсентьев, участники президентской программы «Время героев» Иван Амиров и Марат Сибаев.

Как отметил Игорь Комаров, в ПФО действует 200 укрупненных мер поддержки участников СВО. «Эти меры направлены на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации. Значительная часть льгот направлена на создание достойных условий жизни членам семей на период участия их отцов и мужей в СВО»,— сказал полпред.

Еще одним направлением является вовлечение ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. По мнению полпреда, каждый вернувшийся из зоны СВО должен получить не только социальную помощь, но и иметь возможность реализовать себя в мирной жизни: «Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной "Время героев". Уже определены финалисты — 1088 человек, из которых 645 пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня».

Глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о новом формате «День участника СВО», в рамках которого специалисты разных направлений посещают районы и оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил другой уникальный региональный инструмент — военный социальный контракт, который гарантирует участникам спецоперации и их семьям комплексную поддержку. В контракте прописываются мероприятия по социальной, медицинской, психологической помощи, реабилитации, содействию в трудоустройстве.

Подводя итоги заседания, Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, способствующих совершенствованию системы поддержки участников СВО и членов их семей. Полпред президента России напомнил, что предложения Совета будут учтены в протоколе по рассматриваемой теме, который представят органам власти для реализации соответствующих мер.

Сабрина Самедова