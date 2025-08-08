В головной компании курганского «Синтеза» назначен директор по информтехнологиям

В фармацевтической компании «Биннофарм групп», которое владеет курганским заводом «Синтез», назначен директор по информационным технологиям. Им стал Александр Самородов, сообщает пресс-служба компании.

Новый руководитель будет отвечать за ИТ-инфраструктуру компании, внедрение интегрированных информационных систем и усиление мер кибербезопасности.

Александр Самородов окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Приборостроение», имеет степень магистра делового администрирования от Стокгольмской школы экономики. До перехода в компанию занимал должности ИТ-директоров в нескольких крупных российских и международных фармкомпаниях, включая Abbott, AstraZeneca и Stada.