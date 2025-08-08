В Уфе 9 августа закроют Затонский мост

В Уфе 9 августа с 9:00 до 18:00 закроют выделенную крайнюю левую полосу моста, предназначенную для движения грузовых автомобилей в объезд старого Затонского моста, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение связано с ремонтом дорожного покрытия на новом Затонском мосту.

Как сообщал «Ъ-Уфа», мост через Белую построили в 1971 году. В 2016 году открыли движение по новой переправе, построенной параллельно старому Затонскому мосту.

Проект ремонта моста в 2020 году получил положительное заключение госэкспертизы. Осенью 2024 года власти запретили проезд по нему большегрузам массой свыше 10 тонн из-за «предаварийного состояния» сооружения. Стоимость ремонта моста оценивалось в 9,2 млрд руб.

Венера Хисамова