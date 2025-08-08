На таможне Дагестана у пассажира из Дубая изъяли кольцо за 7,3 млн рублей

Платиновое кольцо с тремя бриллиантами обнаружили дагестанские таможенники у пассажира из Дубая. Стоимость изделия оценили в 7,3 млн руб. Об сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Мужчину остановили на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. При таможенном досмотре в его поясной сумке инспекторы обнаружили ювелирное изделие из белого металла с тремя драгоценными камнями (...) Экспертиза установила, что ювелирное изделие изготовлено из платины 900-й пробы и инкрустировано тремя бриллиантами, один из которых имеет массу 5,17 карата»,— говорится в сообщении ведомства.

Позже иностранный турист объяснил, что привез драгоценность в подарок, а о таможенных правилах не знал. Тем не менее кольцо у него изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров».

Наталья Белоштейн