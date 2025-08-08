Глава СКР взял на контроль дело о порче автомобилей в Уфе

Председатель СКР РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возле дома 44 на улице Степана Халтурина в Уфе, сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, на днях были задержаны трое иностранцев от 22 до 26 лет. Один из них, по предварительным данным, повредил два автомобиля во дворе дома. Он признался в содеянном. В отношении всех задержанных составлены протоколы за нарушение режима пребывания в РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы страны.

Также устанавливается сумма ущерба собственникам автомобилей.

Венера Хисамова