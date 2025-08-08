Ставропольский «Колос» требует пересмотра дисквалификации игроков и стадиона

Ставропольский мотобольный клуб «Колос» подал апелляцию на решение федерации о дисквалификации домашнего стадиона после инцидента с нападением болельщиков на судью. Апелляцию опубликовали в социальных сетях 7 августа.

Руководство команды составило жалобу на постановление комиссии при спортивном совете Федерации мотоциклетного спорта России. Комиссия отстранила ипатовский стадион до окончания сезона и обязала проводить матчи на других площадках. Решение приняли после скандального поединка, во время которого зрители напали на арбитра.

«С принятыми комиссией решениями не согласны, считаем, что комиссия рассмотрела инцидент не полностью, намеренно исказила факты и пришла к неверным выводам», — говорится в документе.

Руководство «Колоса» также опровергает утверждения о поддержке агрессивного поведения фанатов. Клуб просит пересмотреть решение о дисквалификации двух игроков до завершения сезона.

Валентина Любашенко