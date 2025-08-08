В Самаре бизнесмен попал под уголовное преследование за невыплату зарплаты

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января по август 2023 года бизнесмен, осуществляющий деятельность по строительству зданий, не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты своим сотрудникам на сумму более 650 тыс. руб.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств»,— заявили в следственном органе.

Алексей Алексеев