В Сочи отдыхающие покидают пляжи из-за угрозы налета БПЛА
Гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории в связи с объявленным сигналом «Беспилотная опасность», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: телеграм-канал Андрея Прошунина
Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих в укрытия. В городе включены сирены, звучит речевое оповещение о воздушной опасности.
Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовано укрыться в помещениях и не подходить к окнам, особенно к тем, которые выходят на море.