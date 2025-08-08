Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи отдыхающие покидают пляжи из-за угрозы налета БПЛА

Гостей и жителей Сочи просят покинуть пляжные территории в связи с объявленным сигналом «Беспилотная опасность», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: телеграм-канал Андрея Прошунина

Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих в укрытия. В городе включены сирены, звучит речевое оповещение о воздушной опасности.

Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовано укрыться в помещениях и не подходить к окнам, особенно к тем, которые выходят на море.

Анна Перова, Краснодар

