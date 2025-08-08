Нижегородские вузы выполнили квоту на прием участников СВО на 63%

В 2025 году нижегородские вузы в приемную кампанию зарезервировали 886 бюджетных мест для участников СВО и их детей. В итоге на эти места поступили 556 человек. Об этом представители вузов сообщили 8 августа на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам приемной кампании на 2025/26 учебный год.

Так, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова по квоте для участников СВО и их детей зачислил 19 человек, ННГАСУ — 38, НГТУ им Р.Е. Алексеева — 32. Мининский университет зафиксировал увеличение спроса на обучение по данной квоте почти в два раза. В прошлом году учебное заведение получило 45 заявлений, а в этом — 80. ННГУ им. Н.И. Лобачевского зарезервировал 159 мест, все они оказались заняты.

Представители учебных заведений отметили, что в основном на очное отделение поступали дети участников СВО. Для себя военные больше интересуются заочной формой. Не поступившим на бюджетные места по квоте университеты предлагают скидки на оплату обучения.

Как объяснила начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой нижегородского минобразования Ирина Зверева, оставшиеся места по квоте для участников СВО вузы переносили либо на другую льготную программу, либо на общий конкурс.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2024 году на обучение участников СВО и их детей университеты выделили 1060 мест, но было зачислено только 307 человек.

Анастасия Титова