ТАСС: власти Германии решили закрыть представительства российских СМИ

Руководство Германии решило прекратить работу в стране представительств «ведущих СМИ России», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что власти пришли к этому негласно. Само вытеснение будет происходить постепенно, чтобы якобы скрыть его от властей России и не спровоцировать ответные действия.

«Целесообразным признано их постепенное "вытеснение"... Ставка делается на то, что после избавления от "нежелательных" СМИ содействие оппозиционным журналистам и блогерам из Российской Федерации, находящимся в ФРГ, даст возможность передавать так называемый правильный контент русскоязычной аудитории»,— заявил неназванный собеседник агентства.

Для избавления от российских СМИ власти Германии, утверждает ТАСС, собираются начать давление на работников российских медиа и их семьи. С помощью этого они должны принять «добровольное решение» покинуть страну, отмечает агентство.