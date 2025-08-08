Минздрав включил в перечень жизненно необходимых лекарств восемь препаратов

Минздрав провел комиссию по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее итогам ведомство рекомендовало включить в перечень еще восемь препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и гемофилии.

Речь идет о лекарствах Лоноктоког альфа, Луспатерцепт, Претоманид, Капивасертиб, Камрелизумаб, Энфортумаб ведотин, Даролутамид и Пэгфилграстим. Их используют для лечения пациентов с гемофилией типа А, анемией, туберкулезом, раком молочной железы, пищевода, носоглотки и предстательной железы. Также лекарства используются для снижения продолжительности нейтропении (сокращение числа нейтрофилов в крови) у пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Сами препараты применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Лекарства закупаются за счет средств федерального и регионального бюджетов и выдаются пациентам бесплатно.

Полина Мотызлевская