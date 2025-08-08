Минобороны России сообщило о перехвате полутора тысяч БПЛА за неделю

Средства ПВО армии России за неделю сбили восемь ракет Storm Shadow и десять снарядов HIMARS, а также перехватили свыше 1,5 тыс. беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера в акватории Черного моря.

По данным ведомства, российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие объекты украинского ВПК, а также транспортная инфраструктура.