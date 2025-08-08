В Ярославской области завершается первый этап создания медицинских комплексов

В Ярославской области до окончания первого этапа работы по созданию медицинских комплексов остается меньше месяца. В правительстве области напомнили, что модернизация призвана повысить качество и доступность медпомощи.

Процесс контролируют губернатор Михаил Евраев и областной минздрав. Одной из задач модернизации является централизация: учреждения объединяются вокруг сильных лечебных учреждений, что в дальнейшем позволит им самим повысить уровень качества оказания помощи.

«Посещая больницы и разговаривая с коллективами, вижу, что очень многие руководствуются не логикой, а страхами. В больнице еще и работа с корректировкой штатов не началась, а уже говорят, что всех сократили и некому будет работать. Начинаем разбираться, а реальность совершенно иная. Поэтому еженедельно выезжаю в округа, беседую и с персоналом медучреждений, и с главами округов. У нас всех общая цель – сделать здравоохранение региона лучше»,— прокомментировала и.о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

Госпожа Можейко добавила, что смена руководителей больниц, происходящая в настоящее время, — процесс неизбежный, целью которого является повышение эффективности управления.

«Люди должны получать качественную и доступную медицинскую помощь. Другого быть и не должно. Но порой, чтобы улучшать, надо и где-то убирать лишнее – то, что не дает двигаться вперед. Что касается смены управленческого персонала больниц, где-то люди сами не готовы работать в новых условиях, а кто-то и не хочет это делать. Я посетила абсолютно все учреждения региона и хорошо представляю, где какие главврачи управляют больницами»,— уверена Мария Можейко.

Напомним, что все учреждения сохранят свои названия. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в Ярославле в состав клинической больницы №9 войдет детская поликлиника №3, в состав клинической больницы №3 — детская поликлиника №5, в состав областной клинической больницы — Ярославский госпиталь ветеранов войн и областной перинатальный центр, в состав областной детской клинической больницы — городская детская больница и областной врачебно-физкультурный диспансер.

Алла Чижова