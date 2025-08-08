Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, поставив проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Саратова в обращении к господину Бастрыкину рассказала о нарушении жилищных прав ее семьи при расселении из многоквартирного дома на ул. Соборной. Со слов заявительницы, здание построено в 1895 году, в 2018 году его признали аварийным из-за сильного физического износа конструкций. При этом до сих пор граждан не обеспечили благоустроенным жильем.

Заявительница отметила, что ей предложили квартиру в доме на окраине Саратова, который сильно удален от медучреждений, куда обращается за помощью ее семилетний сын-инвалид. Также она подчеркнула, что у ребенка не будет возможности посещать специальную школу, если семья туда переедет. Саратовчанка неоднократно обращалась в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов