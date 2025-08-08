Российские школьники завоевали 8 медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

Сборная России взяла 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей с 2 по 8 августа, сообщила пресс-служба правительства России. В соревнованиях участвовали 300 школьников из 61 страны. Подготовкой команды занимались эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили ребят, отметив их вклад в развитие технологического лидерства России. Олимпиада включала командные и индивидуальные задания по машинному обучению, компьютерному зрению и обработке естественного языка. Российская команда вошла десятку лучших в командном туре, завоевав серебро.

Золотые медали получили школьники из Владивостока, Новосибирска, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. В 2025 году олимпиада впервые проходила под эгидой ЮНЕСКО, а число стран-участников выросло с 39 до 61.