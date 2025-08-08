РПЦ проведет конкурс на самый доступный для людей с инвалидностью храм

Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению РПЦ проведет конкурс на самый доступный для людей с ограниченными возможностями здоровья храм. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель отдела Вероника Леонтьева.

Прием заявок на конкурс «Открыт для всех» стартует 1 октября. Победителей конкурса наградят на XXXIV Международных Рождественских открытых чтениях в храме Христа Спасителя.

Среди номинаций — «Архитектурная доступность», «Информационная доступность», «Социальная открытость». В жюри конкурса войдут архитекторы, священнослужители и эксперты в области адаптации городской инфраструктуры для людей с инвалидностью. На сайте конкурса также будет проведено открытое голосование.

По словам госпожи Леонтьевой, цель конкурса — поощрить храмы и монастыри, реализующие наиболее интересные инклюзивные проекты.

Полина Мотызлевская