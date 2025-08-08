Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Самарскую область с рабочим визитом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ совместно с губернатором и министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым посетил одно из крупнейших предприятий региона — «КуйбышевАзот». Гости ознакомились с технологическими возможностями, осмотрели основные производственные цеха и встретились с генеральным директором компании Александром Герасименко.

Петр Фрадков также принял участие в совместном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность», Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению.

«Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых тем свидетельствуют о поступательном развитии сотрудничества ПСБ и Самарской области, направленном на поддержку инвестиционной и социально-экономической сфер региона. Мы поддерживаем региональные инфраструктурные проекты и готовы рассмотреть новые инициативы области. ПСБ обладает обширным опытом реализации таких проектов в различных субъектах нашей страны»,— отметил по итогам визита руководитель банка

«ПСБ – наш давний и надежный партнер. Вместе мы реализуем проекты в самых разных сферах. Банк поддерживает наши ключевые предприятия и их коллективы, участвует в модернизации спортивной инфраструктуры региона. Предложили наши новые социальные инициативы. Со своей стороны гарантирую всестороннюю поддержку правительства Самарской области»,— подытожил господин Федорищев.

Евгений Чернов