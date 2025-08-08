Дело о легализации более 500 иностранцев рассмотрели в Томске

В Томске вынесли приговор участникам преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Ее создателю дали 6,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 150 тыс. руб., четырем его помощникам Ленинский районный суд назначил от 2 лет до 3 лет 2 месяцев условно, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По материалам ведомства, обвиняемые организовали незаконное пребывание и легализацию более 500 иностранных граждан из стран Центральной Азии на территории РФ. На нелегалов оформлялись фиктивные сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства.

Злоумышленникам вменили в вину ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой).

Илья Николаев