Три вспышки бруцеллеза обнаружили на племзаводах Ставрополья

В Апанасенковском округе Ставропольского края объявили карантин после обнаружения трех очагов бруцеллеза на племзаводах «Путь Ленина» и «Дружба». Инфекцией заразились 163 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии края Александр Трегубов.

По словам господина Трегубова, болезнь выявили во время плановых проверок животных. Во всех трех случаях владельцы предприятий скрывали поголовье от ветеринарных специалистов. Завоз скота не регистрировали ни в органах местного самоуправления, ни в ветеринарных службах округа.

«Для урегулирования ситуации зараженных животных отправят на убой. Власти края также ограничат вывоз скота за пределы неблагополучных районов. Карантин введут во всех населенных пунктах, где обнаружили бруцеллез»,— приводятся в сообщении слова начальника ветуправления.

Владельцев инфицированного поголовья привлекут к ответственности после проверки, если установят умышленное сокрытие факта перевозки животных.

Валентина Любашенко