Миякинская рыбная компания заключила соглашение о защите инвестиций

Правительство Башкирии заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций с ООО «Миякинская рыбная компания», сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Предприятие планирует увеличить переработку морепродуктов. Документом регламентируется упрощенный порядок государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта.

Ранее на заседании в формате «инвестиционного часа» проект включили в перечень приоритетных. Инвестор сможет получить субсидии на частичное возмещение затрат на закупку техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Компания планирует приобрести линии для производства пресервов. Это позволит увеличить объемы выпуска продукции до 250 тонн в год. Инвестор вложит в проект 68 млн руб. На предприятии создадут 11 мест.

Майя Иванова