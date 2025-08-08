Пермское АО «ОДК-СТАР» изготовит 30 комплектов систем управления для двигателей «Суперджета»

В 2026 году АО «ОДК-СТАР» планирует произвести 30 комплектов систем автоматического управления двигателем ПД-8. Об этом на пресс-конференции рассказал управляющий директор предприятия Сергей Попов. Он добавил также, что пермское предприятие в следующем году произведет 10 комплектов САУ-14 (системы автоматического управления двигателем ПД-14).

При этом руководитель АО отдельно отметил, что у предприятия собственный производственный план. «Между нашими показателями и количеством произведенных двигателей могут быть некоторые расхождения, поскольку мы производим чуть больше, работаем с заделом»,— пояснил Сергей Попов.— К серийному производству обеих САУ мы готовы».

Перспективным двигателем ПД-8 будет комплектоваться импортозамещенная версия лайнера SJ-100 «Суперджет». На самолетах «предыдущей» версии используются французские SaM146. ПД-14 устанавливается на среднемагистральные лайнеры МС-21. Серийное производство этих типов воздушных судов «Ростех» обещает запустить в следующем году.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.