Путин обсудил с Совбезом региональную безопасность

Президент России Владимир Путин провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению, решению вопросов безопасности прежде всего»,— сказал глава государства в начале заседания (цитата по сайту Кремля).

Затем господин Путин передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову.

Предыдущее совещание российского президента с Совбезом состоялось 25 июля. Тогда обсуждались вопросы повышения эффективности национальной морской политики и подготовка к единому дню голосования в сентябре.