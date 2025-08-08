Путин утвердил нового посла в Тринидаде и Тобаго

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Прицепова новым послом РФ в Республике Тринидад и Тобаго. Документ опубликован на портале правовых актов. Ранее господин Прицепов занимал должность посла в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также в Кооперативной Республике Гайана.

Андрей Прицепов — выпускник МГИМО МИД СССР 1982 года. Его карьера в МИД началась в 1982 году. За это время он занимал различные должности как в центральном аппарате, так и за границей. В сентябре 2022 года ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Свободно владеет английским и норвежским языками.

В 2009–2014 годах и 2019–2025 годах он был заместителем директора Второго Европейского департамента, а с 2014-го по 2019 год работал генеральным консулом РФ в Эдинбурге (Великобритания). С 2025 года он занимал должность заместителя директора Департамента партнерства с Африкой.