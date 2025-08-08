Рэпер Fuze из группы Krec не смог обжаловать в суде статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу рэпера Артема Бровкова из группы Krec об исключении его из реестра иностранных агентов, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Иск артиста к Минюсту был отклонен, так как он «публично осудил специальную военную операцию» и «участвовал в благотворительных акциях в поддержку украинских беженцев», говорится в решении.

Минюст внес господина Бровкова в реестр иноагентов 28 марта. Тогда в ведомстве заявили, что рэпер распространял материалы иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными.

Krec — хип-хоп проект из Санкт-Петербурга, основанный в 2001 году как часть объединения Kitchen Records. Артем Бровков (иноагент) — известный также как Fuze — основной МС группы и автор большинства текстов.

Полина Мотызлевская