«Программа будет ориентирована на категорию 0+»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе и гостях второго фестиваля кино в Железноводске.

В городе-курорте Железноводск в Ставропольском крае в самом конце лета пройдет кинофестиваль FERRUM. Понятна отсылка в названии к части топонима, а, скорее, гидронима, поскольку сам город наименован в честь речки Железная. А еще это, наверное, аллюзия на некие традиционные «железные» общественные устои, которые фестиваль считает своей ключевой идеей. Он так и задумывался шесть лет назад Сергеем Пускепалисом.

Слово генеральному продюсеру фестиваля FERRUM Наталье Мокрицкой: «Кинофестиваль FERRUM в Железноводске придумал уроженец этого города, наш замечательный друг Сергей Пускепалис. Его нет, поэтому мы решили продолжить его дело. Он очень хотел, чтобы в Железноводске показывали кино, чтобы молодая аудитория смотрела фильмы, потому что в городе даже не было кинотеатра. Сегодня кинотеатр есть, и он носит имя Сергея Пускепалиса. Это наша основная площадка, где мы показываем, конечно, в первую очередь премьеры».

Зрители увидят многие премьеры, появление которых на широком экране запланировано уже в сентябре. Эта программа будет, по определению профессионалов, «зрительской», то есть ориентированной на категорию 0+. К слову, фестиваль пройдет во второй раз, а вот премьерная секция появится здесь впервые.

Вообще, четыре фестивальных дня (с 28 по 31 августа) вместят очень обширную программу. Только перечисление знаменитостей, которые выйдут на красную дорожку, занимает несколько строк релиза. Юлия Пересильд и Анна Ковальчук, Сергей Шакуров и Александр Пашутин, Олег Тактаров, Иван Твердовский и Анатолий Кот. Концертная программа под открытым небом включает выступления групп «Градусы» и «Комната культуры». Выставочную секцию представит РОСИЗО с экспозицией агитационного плаката, классического и современного.

Особое внимание Наталья Мокрицкая предлагает уделить фестивальной секции «Смотр киношкол». Представители московских киношкол будут подробно рассказывать всем заинтересованным жителям региона, где в Москве учиться кино (а это киношколы ВГИКа, школа имени Александра Митты и ВШЭ), о разных принципах и методах преподавания киноискусства и, что очень важно, о том, сколько стоит образование в киносфере.

