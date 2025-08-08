До 5,2 млрд рублей выросла стоимость строительства канатной дороги через Оку

Стоимость строительства канатной дороги от проспекта Ленина до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде составит 5,2 млрд руб. Об этом стало известно во время совещания по поводу начала строительства.

Из общей стоимости строительства 2,9 млрд руб. составил капитальный грант, предоставленный Нижегородской областью из средств инвестиционного бюджетного кредита.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве канатной дороги от станции метро «Заречная» через Оку до Нагорного дворца спорта правительство Нижегородской области и группа компаний «Урбантех» заключили в феврале 2023 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,3 млрд руб.

В мае 2023 года концессионер сообщил, что стоимость выросла до 4,6 млрд руб. В январе текущего года проект оценивался уже в 4,9 млрд руб.

Андрей Репин, Иван Сергеев