До 5,2 млрд рублей выросла стоимость строительства канатной дороги через Оку

Стоимость строительства канатной дороги от проспекта Ленина до проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде составит 5,2 млрд руб. Об этом стало известно во время совещания по поводу начала строительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из общей стоимости строительства 2,9 млрд руб. составил капитальный грант, предоставленный Нижегородской областью из средств инвестиционного бюджетного кредита.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве канатной дороги от станции метро «Заречная» через Оку до Нагорного дворца спорта правительство Нижегородской области и группа компаний «Урбантех» заключили в феврале 2023 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,3 млрд руб.

В мае 2023 года концессионер сообщил, что стоимость выросла до 4,6 млрд руб. В январе текущего года проект оценивался уже в 4,9 млрд руб.

Андрей Репин, Иван Сергеев