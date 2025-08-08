В Самаре вынесли приговор участникам группы за мошенничество с компьютерной информацией

Суд признал виновными шесть участников преступной группы по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации с использованием служебного положения в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия и суда, один из подсудимых занимал должность ведущего специалиста-эксперта отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного Фонда РФ по Самарской области. У него была возможность «осуществлять операции по регистрации лиц в системе персонифицированного учета граждан, то есть операции по открытию индивидуального лицевого счета с присвоением СНИЛС».

В 2020 году сотрудник пенсионного фонда захотел похитить бюджетные средства «путем организации незаконных социальных выплат фиктивным гражданам». Он вступил в сговор с пятью жительницами региона. Злоумышленники зарегистрировали 700 мнимых граждан, которым начислили социальные выплаты.

Суд назначил сотруднику пенсионного фонда наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда. Суд также взыскал солидарно с подсудимых сумму причиненного ущерба в размере более 32 млн руб. Судебное решение не вступило в законную силу и обжалуется стороной защиты.

Руфия Кутляева