В Китае погибли 10 человек из-за наводнения

10 человек погибли и 33 пропали без вести из-за наводнения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщило «Синьхуа».

7 августа в провинции начались ливни, которые стали причиной наводнений и как минимум одного оползня недалеко от города Ланьчжоу. Из-за погодных условий возникли перебои со связью, которые коснулись около 4 тыс. жителей, передает Associated Press. Также нарушено движение транспорта. Власти страны работают над размещением жителей, находящихся под угрозой.

Премьер госсовета КНР Ли Цян призвал к скорейшему поиску пропавших. На места направлены рабочии группы для поисково-спасательных работ.