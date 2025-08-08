Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тольятти в понедельник проверят готовность систем оповещения

В Тольятти 11 августа будет проведена проверка готовности систем оповещения населения с включением сиренно-речевых установок. Об этом сообщили сегодня в администрации города.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, в 12:00 (MSK+1) будет проводиться запуск электросирен.

В 13:00 (MSK+1) будет передаваться следующее речевое сообщение: «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба соблюдать спокойствие!»

Алексей Алексеев