Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как гостиницы по всему миру создают уникальные детские программы, в которых затрагивают вопросы экологии и охраны животных.

«Свой день рождения Вава празднует 10 августа, в этот же день отмечается Всемирный день льва», — получила я рассылку от санкт-петербургского отеля Wawelberg. Вава — это забавный львенок, символ детской программы отеля, игрушку в виде львенка дарят всем маленьким гостям при заезде. Давайте по случаю дня рождения Вавы вспомним и о других игрушках-символах люксовых отелей. Нередко вещь — это целая история.

Мой самый любимый — панда Эдвард — символ гонконгского отеля Kowloon Shangri-La. Выбор животного довольно очевиден: гигантские панды приносят большой доход Гонконгу. Эдвард одет в форму консьержа и представлен в виде двухметровой плюшевой игрушки на входе и маленьких игрушек, которые раньше дарили, а теперь продают.

В St. Regis Bal Harbour Майами детям-постояльцам дарят игрушку в виде черепашки. Вся детская программа отеля называлась Sea Turtle Club. Символ был выбран, чтобы напомнить про необходимость сохранения морских черепах, особенно в сезон гнездования. Курорт принимает меры по защите гнездящихся морских черепах: использует желтое освещение (зрение черепах настроено на желтый) и призывает гостей держать шторы закрытыми после наступления темноты, чтобы не дезориентировать животных. Казалось бы, просто игрушка, а такая серьезная история.

Анна Минакова