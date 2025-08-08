Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, благодаря чему выросло число лотов на этажах, начиная с 30-го.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Лоты, которые находятся на верхних этажах комплексов, начиная с 30-го, представлены в реализации почти в 40 новых домах на столичном рынке первичного жилья. Относительно 2020 года число подросло практически двукратно, почти на 115%. Квадратный метр в высотках с квартирами стандарт- и комфорт-класса за рассматриваемый период стал дороже почти на 95%, посчитали специалисты агентства «Метриум» и застройщика SIS Development.

Всего в сегменте массовой первичной недвижимости в Москве насчитывается более 1,2 тыс. лотов, запроектированных на этажах не менее 30-го. Если сравнить актуальные данные с теми, что отмечались по итогам I полугодия 2020-го, то динамика такая: массовых высоток стало больше почти на 125%, а объем экспозиции подрос почти на 60%. Брокеры подчеркивают, что сравнительно незначительное увеличение количества сделок наблюдается на фоне двукратного прироста числа новых высоток. Данное обстоятельство преимущественно обусловлено тем, что масштабные среднеэтажные кварталы все чаще сменяются отдельно стоящими небоскребами. Уровень предложения в подобных ЖК, естественно, относительно небольшой.

Пятью годами ранее наиболее высокая квартира в новостройках комфорт-класса мегаполиса продавалась на 51-м этаже, на текущий момент – на 68-м. Максимальная высота экспозиции сейчас составляет 225 м. Доля лотов с ремонтом от застройщика (финишным и white box) в новостройках комфорт-класса высотой не менее 30 этажей снизилась на четверть и теперь не превышает показатель в 60%. Число небоскребов массового сегмента довольно стремительно увеличивается, полагают брокеры, прежде всего по причине того, что соответствующий формат позволяет компаниям сократить затраты на строительство.

Светлана Бардина