Мигрантов пригласили в террористы

Суд в Москве отправил в СИЗО двух граждан Узбекистана, обвиняемых в организации деятельности террористической организации и вовлечении в нее трудовых мигрантов. Задержаны фигуранты были в ходе совместной работы СКР, ФСБ и спецслужб Узбекистана.

Замоскворецкий райсуд столицы заключил под стражу двух граждан Узбекистана — 1986 и 1987 годов рождения по фамилиям Бадалов и Саидов. Им предъявлено обвинение в организации деятельности террористической организации и участии в ней (ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, не позднее апреля 2025 года фигуранты вели пропаганду среди трудовых мигрантов и пытались вовлечь их в деятельность международной террористической организации. По данным «РИА Новости», речь идет о запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». По материалам расследования, они действовали под руководством идеологов, находящихся на территории Евросоюза.

По данным ФСБ, фигуранты проводили конспиративные сборы, в том числе через видео-конференц-связь в Telegram, в ходе которых вели обучение, «основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлечение в активную деятельность терорганизации».

Запрещенная в России террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») основана в 1953 году в Иерусалиме. Своей целью группировка ставит создание всемирного исламского халифата. Путем к его созданию является создание халифата в одной отдельно взятой стране, а также распространение исламских ценностей путем джихада. С 14 февраля 2003 года решением Верховного суда России организация включена в список запрещенных террористических группировок.

«По местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах организации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности»,— сообщили в СКР.

Их деятельность была пресечена в ходе межведомственной работы следователей СКР, оперативников ФСБ, а также Службы государственной безопасности Узбекистана.

Отметим, что сообщалось всего о девяти задержанных, однако в картотеке судов пока появились только двое.

В данный момент оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что 6 августа глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил, что рабочая группа силовиков из России и Таджикистана провела операцию, в ходе которой были задержаны и экстрадированы с территории РФ 500 преступников с таджикским гражданством.

Ефим Брянцев