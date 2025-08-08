Житель Кулебак взыскал 46 тысяч рублей с владельца покусавшей его собаки

Пострадавший от укуса собаки житель Кулебакского округа взыскал компенсацию морального вреда с владельца животного. Вместе с судебными расходами всего взыскано более 46 тыс. руб., сообщили в Кулебакском городском суде Нижегородской области 8 августа.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Истец указал, что в марте 2025 года его покусала собака во время пробежки. При этом ответчик никаких действий в момент нападения не предпринял, а после оттащил собаку и увел ее в сторону леса.

В результате нападения истец получил телесные повреждения и вынужден был пройти курс профилактического лечения от бешенства, так как ответчик не представил сведения о прививках животного. Возместить ущерб в добровольном порядке он также отказался.

Галина Шамберина