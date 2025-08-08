Правительство РФ выделит 65 млрд рублей на гидротехнические сооружения

До 2030 года правительство России выделит около 65 млрд руб. на строительство и модернизацию 90 гидротехнических объектов. Об этом на заседании коллегии Федерального агентства водных ресурсов сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«У нас в стране в целом сформирована грамотная система водопользования. Внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов... За последние годы введено пять крупных объектов, что позволило обеспечить водой более двух с половиной миллионов человек»,— сказал господин Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас строятся Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике, отметил он. Запланировано строительство водохранилищ в Курской области и Дагестане.