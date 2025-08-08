Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ремонт больницы в Курском районе выделили более 79 млн рублей

В Курском районе Ставропольского края займутся реконструкцией районной больницы. Между медучреждением и подрядчиком уже заключен контракт на сумму более 79 млн руб. Прокуратура проверила ход работ на объекте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что работы по второму этапу контракта не до сих пор не выполнены. Подрядчику объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.

Мария Хоперская

