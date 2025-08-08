В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход

В пятницу, 8 августа, в полицию поступило сообщение о ДТП в районе СНТ «Сулак» в Оренбурге. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, около 08:00 (MSK+2) 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на 9 км автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — гр. Р. Казахстан двигался со стороны Соль-Илецка в сторону Оренбурга. Он не справился с управлением и наехал на препятствие (опору ЛЭП).

После этого он наехал на 55-летнего пешехода, который находился на обочине. В результате ДТП пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.

Руфия Кутляева