Пермский бегун оформил юбилейный титул чемпиона страны

Очередной успех легкоатлета из Пермского края Владимира Никитина на чемпионате России стал юбилейным для спортсмена. Победив в беге на 5 тыс. м на стартах в Казани, он стал 30-кратным чемпионом страны. Как сообщили в краевом министерстве спорта, дистанцию 33-летний бегун преодолел за 13 мин. 36,33 сек. Тренируется Владимир Никитин под руководством Николая Суворова.

Владимир Никитин.

Фото: телеграмм-канал «Легкая атлетика России»

Фото: телеграмм-канал «Легкая атлетика России»

Отметим также, что в этом году 33-летний бегун дебютировал в столице Татарстана в Казанском марафоне и занял второе место.