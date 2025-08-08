Прокуратура выявила нарушения при строительстве дома на Миллеровской в Саратове

Прокуратура Заводского района Саратова в ходе проверки обнаружила нарушения при строительстве многоквартирного дома на ул. Миллеровской. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, многоквартирный жилой дом на земельном участке по ул. Миллеровская в областном центре возводит жилищно-строительный кооператив «Динамовский». На месте прокуратура и специалисты регионального комитета государственного строительного надзора выявили нарушения градостроительного законодательства.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило в отношении должностного лица организации административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. В итоге было вынесено предупреждение.

Павел Фролов