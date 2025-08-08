The Times: Израиль может остановить обмен разведданными с Британией

Израиль может прекратить обмен разведданными с Великобританией, если Лондон признает Палестину, сообщает The Times. Дипломаты предупреждают, что это может подорвать национальную безопасность Великобритании.

Израильские спецслужбы предоставляют Британии информацию о террористических угрозах и разведывательной деятельности Ирана. Прекращение сотрудничества может лишить Великобританию важных данных, пишет газета.

В правительстве Израиля нет единой позиции по этому вопросу. Власти опасаются, что прекращение обмена разведданными может негативно сказаться на экономике. Это связано с тем, что Лондон может отказаться от контрактов с израильскими оборонными компаниями, которые тесно связаны с военно-промышленным комплексом Великобритании.