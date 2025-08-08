В Бурятии семью сутенеров отдали под суд

В Октябрьский районный суд Улан-Удэ передано уголовное дело в отношении трех жителей Бурятии, обвиняемых в совершении ряда преступлений. В их числе: «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией», «похищение у гражданина паспорта», «незаконное проникновение в чужое жилище», «грабеж», «вымогательство», «мошенничество», «похищение человека», а также «кража».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия, по версии следствия, в сентябре 2023 года семейная пара из Улан-Удэ создала группировку для организации занятия проституцией. К участию в ней привлекли двух знакомых мужчин, а также несовершеннолетнюю девушку, «между ними были распределены административные и иные роли». К занятию проституцией привлекались девушки, в том числе несовершеннолетние, которым обещали высокий доход. Клиентов подыскивали при посредничестве администраторов гостиниц, саун.

Когда одна из девушек решила больше не оказывать интимные услуги, участники группировки «отобрали у нее паспорт, угрожали ей, вымогали деньги, оформили на нее кредит, который перевели на свой счет». Кроме того, девушку в один из дней похитили из собственного дома, а затем вывезли в лес и избили. После обращения потерпевшей в правоохранительные органы участники группировки были установлены и задержаны.

По информации источника “Ъ”, знакомого с расследованием дела, перед судом предстанут женщина-организатор, девушка-администратор и один из водителей-охранников. Производство по уголовному делу в отношении супруга организаторши незаконного бизнеса и еще одного водителя приостановлено в связи с заключением ими контракта с Минобороны РФ и убытием в зону проведения СВО.

Влад Никифоров, Иркутск