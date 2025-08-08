Ярославский вуз завершил набор на бюджетные места

Ярославский государственный технический университет завершил приемную кампанию для поступающих на бюджетное обучение по направлениям бакалавриата и специалитета. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в вузе, зачислены 655 абитуриентов из 12 тыс. желающих.

«Традиционно популярность растет у архитектуры, биотехнологии, информационной технологии. К нам пришли мотивированные дети с высокими баллами по ЕГЭ, спортивными достижениями, победители олимпиад. Расширяется и география: более 60 регионов мы видим в поданных заявлениях этого года»,— прокомментировала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

При этом приемная кампания на платное обучение продолжается.

Всего вузы региона предложили в этом году свыше 2,5 тыс. бюджетных мест.

Алла Чижова