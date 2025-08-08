Австрийца приговорили за приготовление любимых клецек Гитлера

Суд австрийского города Корнойбурга счел владельца кафе, который готовил блюдо, считающееся любимой едой Адольфа Гитлера, в день его рождения и продавал по цене в €8,8, виновным в нарушении закона о запрете прославления национал-социализма. Его приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно.

Как отмечают австрийские СМИ, в какой-то момент появилась информация о том, что Адольф Гитлер любил австрийское блюдо под названием айернокерль (Eiernockerl) — клецки, запеченные под смесью молока и яиц и подаваемые с зеленым салатом. После этого некоторые крайне правые стали популяризировать это блюдо. Представший перед судом владелец кафе подал их 20 апреля — в день рождения Гитлера — и установил цену в €8,8. Суд счел такую цифру неслучайной, потому что среди крайне правых число 88 обозначает нацистское приветствие «Хайль Гитлер». Это связано с тем, что в немецком языке оба слова начинаются с восьмой буквы алфавита — «H».

По мнению обвинения, сочетание сразу трех факторов — самого блюда, цены и дня, когда его подавали,— говорит о том, что это было спланированной акцией. Сам обвиняемый назвал это совпадением и заявил, что ничего не знал о таком значении числа 88.

Яна Рождественская